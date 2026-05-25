«Квалифицируется как пособничество»: МВД обратилось к казахстанцам

"Регистрируются случаи, когда несовершеннолетние лица с целью материальной выгоды по просьбе третьих лиц из социальных сетей и мессенджеров активируют SIM-карты, регистрируют их в социальных сетях и мессенджерах и передают их третьим лицам. Впоследствии мошенники используют данные аккаунты для осуществления мошеннических звонков нашим гражданам. Активация аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах может быть инструментом для совершения мошенничества и других противоправных действий.