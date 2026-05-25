«Квалифицируется как пособничество»: МВД обратилось к казахстанцам

В МВД призвали не передавать аккаунты и SIM-карты третьим лицам — граждан предупредили, что такие действия могут квалифицироваться как пособничество, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: Nur.kz

По данным министерства, несовершеннолетние за вознаграждение регистрируют SIM-карты и аккаунты, которые затем используются злоумышленниками для обмана граждан.

"Регистрируются случаи, когда несовершеннолетние лица с целью материальной выгоды по просьбе третьих лиц из социальных сетей и мессенджеров активируют SIM-карты, регистрируют их в социальных сетях и мессенджерах и передают их третьим лицам. Впоследствии мошенники используют данные аккаунты для осуществления мошеннических звонков нашим гражданам. Активация аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах может быть инструментом для совершения мошенничества и других противоправных действий.

Подобные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан квалифицируются в качестве пособничества в совершении преступления", — заявил начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.

В МВД призвали:

  • не приобретать и не распространять SIM-карты и устройства сомнительного происхождения;

  • не передавать свои аккаунты для пользования третьим лицам;

  • родителям разъяснить несовершеннолетним об ответственности и последствиях подобных действий;

  • не активировать абонентские номера в мессенджерах с последующей передачей аккаунтов третьим лицам;

  • при обнаружении подозрительных устройств или активности в социальных сетях сообщать в правоохранительные органы.