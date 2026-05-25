Спасатели изучили непроходимые тропы в поисках Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых в горах Кутурчинского Белогорья пока безрезультатны. Специалисты уже обследовали 7 кв. км труднопроходимой местности. Об этом сообщает отряд «Спасатель».
«За прошедшие сутки спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 7 кв. километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка», — говорится в сообщении.
Помимо спасателей, на место выехали представители Следственного комитета и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт», сообщили в оперативных службах.
Накануне пять спасателей на нескольких единицах техники выехали на трехдневные поиски семьи Усольцевых. Маршрут был неизвестен, но предполагалось, что они могли пойти к «Камню желаний» на горе Мальвинка.
Семья Усольцевых с пятилетней дочкой и собакой бесследно исчезла в тайге. За семь месяцев вокруг этой истории накопилось множество тайн и догадок.