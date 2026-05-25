Соединённым Штатам следует жёстче надавить на Зеленского, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.
«Если США поговорят с Зеленским по-серьёзному, может, даже дойдёт до трёхсторонней встречи — Зеленский, Россия и мы. Но при этом мы сильно давим на Зеленского. И вот что тогда происходит? Никакой Украины в НАТО. Давайте будем благоразумными. Пусть будет некий санитарный кордон, своего рода буферная зона», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Макговерн отметил, что ВС РФ продвигаются на всех направлениях.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Зеленский и ЕС за почти год, прошедший после саммита РФ и Соединённых Штатов в Анкоридже, стали ещё более агрессивными и наглыми.
По словам офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттера, удар Вооружённых сил Украины по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета доказал преступный характер киевского режима.