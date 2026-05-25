Горячую воду вернут хабаровчанам 29 мая

Сегодня утром, 25 мая, жители трех районов Хабаровска остались без горячей воды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ее отключили до 28 мая включительно в связи с плановой проверкой тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25).
Ограничения подачи горячей воды затронули дома Кировского района, расположенные в границах Амурского бульвара, по улицам Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской и Истомина. Без горячей воды останутся и жители Центрального района — в границах Амурского бульвара, улиц Шеронова, Ленина (от площади Блюхера до Шевченко) и Гамарника (нечетная сторона).
В Индустриальном районе коммунальный ресурс отключат в границах улицы Калинина, от переулка Доступного до улиц Волочаевской и Гамарника. Помимо прочего, недавно жителям Южного микрорайона, а также района 5-й площадки в домовые чаты пришло уведомление о прекращении циркуляции горячей воды.
«Уважаемые собственники, согласно телефонограмме от “Хабаровских тепловых сетей”, 22 мая с 24:00 и до окончания проведения работ на тепломагистрали прекращается циркуляция горячей воды. Горячая вода будет подаваться по одному трубопроводу», — говорилось в сообщении.
Изменения затронули жилые дома по улицам Урицкого, Узловой, Ворошилова, Войсковой, Малиновского, Рокоссовского, Суворова, Панфиловцев, Прогрессивной и Черняховского.
Как рассказали в пресс-службе АО «ДГК», на данный момент на участке ТМ-17 разворачиваются подготовительные работы к капитальному ремонту. Напомним, ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что на тепломагистрали № 17 проведут замену около 1,4 км теплосетей.
— Капитальный ремонт — это довольно продолжительный формат работ, который может затянуться на пару месяцев. Однако жители Южного микрорайона и района 5-й площадки дискомфорта не почувствуют. Сейчас воду приходится сливать, но и это временно. В течение лета также возможно отключение горячей воды — не больше чем на сутки, — добавили в пресс-службе АО «ДГК».