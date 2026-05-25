В Канске автомобиль с девушкой-водителем съехал с моста в реку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне утром в Канске произошел инцидент на мосту через протоку реки Кан.
25-летняя девушка за рулем ехала по мосту, когда другой автомобиль совершил резкий маневр и подрезал ее. В результате водитель потеряла управление, машина съехала с моста в воду.
Девушка смогла самостоятельно выбраться из автомобиля и оставалась на его поверхности до прибытия помощи. Сотрудники Канского поисково-спасательного отряда доставили пострадавшую на берег. Там ее уже ожидали медики и сотрудники полиции. От медпомощи девушка отказалась, сообщает КГКУ «Спасатель».
16+