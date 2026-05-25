В школы Хабаровского края приедут 18 «земских учителей»

В Хабаровском крае определены участники программы «Земский учитель» на новый учебный год.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае определены участники программы «Земский учитель» на новый учебный год, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По итогам конкурсного отбора 18 педагогов приедут работать в школы региона. Программа входит в нацпроект «Молодёжь и дети» и призвана привлечь специалистов в сельскую местность и малые города. На конкурс поступило 84 заявки из разных уголков страны, включая Санкт Петербург, Москву, ЯНАО, Новосибирскую и Томскую области, Республики Алтай, Башкортостан и Крым, а также соседние регионы Дальнего Востока.

Кандидатов отбирали по строгим критериям: учитывали квалификацию, возможность вести несколько предметов, достижения в педагогике, победы в конкурсах, авторские методики и публикации.

Каждый участник программы получит единовременную выплату 2 млн рублей и все краевые меры поддержки, предусмотренные для педагогов. Учителя распределены в школы Амурского, Ванинского, Вяземского, Советско Гаванского, Николаевского, Ульчского районов, Солнечного и Охотского округов.

Программа «Земский учитель» продлена до 2030 года по поручению Президента России.

