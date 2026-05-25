Пятерых мужчин будут судить за хищение нефти на 16,6 млн рублей в Красноярском крае

Красноярские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых участников преступной группы, обвиняемых в хищении горючего ископаемого из магистрального нефтепровода «Омск — Иркутск».
Установлено, что житель Томска, имеющий большой опыт торговли нефтью, узнал о наличии незаконной врезки в трубопровод возле поселка Нижняя Пойма. Решив нажиться на этом, он привлек к незаконной деятельности владельца нефтебазы из Хакасии, а тот вовлек в схему двоих своих подчиненных и нанял водителя для транспортировки сырья.
«С сентября 2022 года по май 2025 года злоумышленники систематически откачивали нефть в подземные ёмкости через нелегальную врезку, а затем вывозили под видом мазута, используя подложные сопроводительные документы. Похищенное сырье доставлялось на нефтебазу в Хакасии, где подвергалось переработке и реализовывалось через подконтрольные организации. Роли в группе были четко распределены: одни отвечали за логистику и организацию площадки, другие — за фальсификацию документов, третьи — за контроль финансовых потоков», — рассказали в ГУ МВД.
В результате компании, которой принадлежал нефтепровод, был причинен ущерб на сумму свыше 16,6 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) передано в суд для вынесения приговора. В целях обеспечения возмещения вреда на имущество подельников наложен арест.