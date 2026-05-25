Пятерых мужчин будут судить за хищение нефти на 16,6 млн рублей в Красноярском крае

«С сентября 2022 года по май 2025 года злоумышленники систематически откачивали нефть в подземные ёмкости через нелегальную врезку, а затем вывозили под видом мазута, используя подложные сопроводительные документы. Похищенное сырье доставлялось на нефтебазу в Хакасии, где подвергалось переработке и реализовывалось через подконтрольные организации. Роли в группе были четко распределены: одни отвечали за логистику и организацию площадки, другие — за фальсификацию документов, третьи — за контроль финансовых потоков», — рассказали в ГУ МВД.