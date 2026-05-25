Муфтий: Жертвоприношение вне специальных площадок противозаконно

Совершение ритуала жертвоприношения в неположенных местах противоречит закону, напомнил зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
По его словам, прецедентов, чтобы люди закалывали жертвенных животных в неположенных местах, уже давно не было. В ДУМ призывают делать это только в специально отведенных местах — на фермах, где есть необходимые условия.
— Иначе — это и противозаконно, и недопустимо с точки зрения санитарных норм, а также некорректно по отношению к окружающим, следовательно противоречит религиозным предписаниям, — сказал муфтий в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что в Москве площадок для жертвоприношения нет, а список разрешенных и оборудованных площадок опубликован на сайте Духовного управления мусульман Московской области.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников в исламе. В 2026 году он наступит с заходом солнца 26 мая, основные мероприятия пройдут 27 мая.
В прошлом году в Московской области подготовили около 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам и 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения.