В Хабаровском крае в библиотеке откроют центр для детей «27ИДЕЙ»

В Хабаровском крае готовятся к открытию первого детского культурно-просветительского центра, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Он появится в 2026 году на базе детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина. Проект получил финансирование в размере более 3,8 млн рублей в рамках президентского нацпроекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным. Открытие центра «27ИДЕЙ» запланировано на 1 октября.
Внутри создадут несколько функциональных зон — для чтения, образования и игр. Также планируется запуск «Школы юного программиста» и курсов писательского мастерства для детей.
Центр оснастят современным оборудованием, а книжный фонд пополнится более чем 500 новыми изданиями. Над оформлением пространства работает заслуженный художник края Андрей Тен.
Как отметила директор краевой библиотеки им. Наволочкина Раиса Наумова, проект стал возможен благодаря новым федеральным программам и поддержке нацпроекта.
«Мы искренне благодарны за новые возможности и импульс развития библиотеки. Шаг за шагом создаём новое будущее для детей и их родителей», — сказала она.