В РПЦ предложили вводить в школах должность штатных священников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников.
Об этом рассказал ТАСС председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов.
По его словам, речь не идет об обязательном введении в школах штатного священника, а лишь о снятии такого запрета в случае инициативы со стороны родителей.
В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности, сделать большее «будет юридически сложно, к тому же сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий РФ», подчеркнул священнослужитель.