Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РПЦ предложили вводить в школах должность штатных священников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников.

Об этом рассказал ТАСС председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов.

По его словам, речь не идет об обязательном введении в школах штатного священника, а лишь о снятии такого запрета в случае инициативы со стороны родителей.

В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности, сделать большее «будет юридически сложно, к тому же сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий РФ», подчеркнул священнослужитель.