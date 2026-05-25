Удары возмездия РФ поменяли ход СВО: главная новость 25 мая

Российские военные ликвидировали скопление ВСУ на добропольском направлении мощным ударом РСЗО «Град». Что стало целью удара и как это изменит ход СВО — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Мощный удар российской системы залпового огня «Град» уничтожил укрепленные позиции боевиков ВСУ и наемников в районе Доброполья. Следующий шаг — вогнал киевское командование в панику.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара и какой шаг будет следующим.

Минобороны РФ ранее сообщило о ликвидации скопления ВСУ на добропольском направлении. В ведомстве уточнили, что удар нанес расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр».

При ударе были использованы 122-мм реактивные осколочно-фугасные снаряды на расстоянии более 18 километров. После точного удара расчет убыл в укрытие, перезарядился и встал на боевое дежурство.

Иванников рассказал, что стало целью удара.

«Система “Град” нанесла удар по местам, где находились опорные пункты ВСУ, заглубленные в землю, залитые бетоном и представляющие из себя полноценные укрепрайоны. Там размещались иностранные наемники, боевики ВСУ, а также подразделения, которые запускают тяжелые гексакоптеры. Все это было уничтожено», — пояснил военный эксперт, назвав ущерб от удара для киевского режима катастрофическим.

Следующим шагом ВС РФ, по словам Иванникова, может стать мощная наземная операция по освобождению не только конкретного региона, но и всего Донбасса.

«За ударом РСЗО “Град”, согласно военной практике, следует войсковая операция по освобождению всего района от противника и зачистка. Главком ВСУ Сырский это отлично понимает. После нанесения ударов “Градом”, как правило, идет атака на объекты и опорные пункты противника с помощью пехоты. То есть это предвестник большой армейской операции», — пояснил эксперт.

РСЗО «Град» — боевая машина, которая совершает ракетные пуски по заданной цели, после чего может быстро поменять дислокацию. Главное ее преимущество заключается в том, что снаряды накрывают огромную площадь, вызывая значительные разрушения.

Ранее стало известно, что ВС РФ ликвидировали пункт управления и лабораторию БПЛА ВСУ под Добропольем.

В Минобороны РФ уточнили, что удар нанесли военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты российской группировки войск «Центр».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше