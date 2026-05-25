«Страх останется до конца»: в ЕС считают, что удар «Орешником» напугал Зеленского

Вчерашний российский удар «Орешинком» по Киеву усилил страхи Владимира Зеленского насчет планов России. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Эта атака с применением ракет “Орешник” лишь усилит нарастающую панику Зеленского. Подозреваю, этот страх останется с ним до самого конца конфликта», — сказал он на YouTube-канале.
Меркурис отметил, что украинская система ПВО не смогла эффективно отразить удар, что привело к значительным разрушениям. По его мнению, страх таких атак окажет влияние на решения Зеленского в будущем.
Напомним, в ночь на 24 мая ВС России нанесли ответный удар «Орешником» по Киеву и области. В Минобороны уточнили, что атаки производились исключительно по военным объектам.
Действия российской стороны стали ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек. Место теракта посетили 50 иностранных журналистов. По словам репортера Саада Халафа, нет сомнений, что ВСУ атаковали гражданский объект.