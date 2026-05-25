WP: США и Иран намерены продлить перемирие на 60 дней

Вашингтон и Тегеран предварительно договорились продлить перемирие на 60 дней, чтобы доработать финальное мирное соглашение. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Меморандум о взаимопонимании не предусматривает ядерного соглашения, а лишь обещание договориться о ядерном вопросе позднее», — говорится в материале.
По словам источника из администрации США, Вашингтон и Тегеран уже согласовали основные положения меморандума, который предусматривает 60-дневное перемирие для выработки постоянного завершения войны в Иране.
Как уточняет публикация, документ все же не подписан, а иранские власти окончательного одобрения пока не выразили.
По данным источника, после подписания меморандума Иран немедленно откроет Ормузский пролив и вернет судоходство к довоенным масштабам. Кроме того, Иран, США и их союзники объявят о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан.
Ранее Fox News информировало, что Вашингтон и Тегеран согласовали рамочное соглашение на 95%.