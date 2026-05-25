За неделю в Красноярском крае при 134 пожарах погибли 2 человека

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили: за минувшую неделю в регионе произошло 134 пожара, 2 человека погибли. Только за прошедшие сутки в крае сотрудники МЧС потушили 20 пожаров, травмированных и погибших нет. На акваториях региона происшествий не зафиксировано. Наиболее частые причины возгораний: неосторожное обращение с огнем — 71; короткое замыкание электропроводки — 33; нарушения при эксплуатации печей — 18.
