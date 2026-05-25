Вход в зону комфорта

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что ОЭЗ в теми параметрами, которые сейчас раскрывают власти Тамбовской области, больше похожа на «инструмент структурного развития промышленности»: «Наличие анкерного резидента масштаба “Металл сервиса” повышает шанс, что ОЭЗ не окажется разделенным на участки пустырем, а будет динамично осваиваться уже в первые годы за счет связанных с крупным резидентом производств. Для раскрытия их потенциала потребуются внушительные вложения, сопоставимые со стоимостью уже упомянутого проекта “Металл сервиса”. Окупятся эти вложения в лучшем случае за шесть-семь лет. Риски связаны с обилием ОЭЗ и чрезмерным увлечением этим форматом региональными властями: 61 особая экономическая зона уже действует, из них менее десятка можно назвать по-настоящему успешными».