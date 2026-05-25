В Хабаровске развязку на 65-летия Победы ремонтируют быстрее срока

В Хабаровске ремонт путепроводной развязки «улица 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября» идёт с опережением графика, — сообщает пресс-служба администрации города.
Накануне ход работ на объекте проинспектировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Реконструкция проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
На развязке выполняется комплексное обновление: замена асфальтового покрытия, устройство деформационных швов, барьерного ограждения, системы водоотведения и тротуаров. Стоимость контракта превышает 400 млн рублей.
По словам мэра, подрядчик идёт с опережением графика и делает всё возможное, чтобы завершить работы раньше установленного срока — второй половины 2027 года. Это позволит снизить неудобства для автомобилистов на участке с высоким транспортным потоком.
Он также отметил, что путепровод давно нуждался в капитальном ремонте. После завершения работ конструкция станет надёжнее, а движение — более комфортным и безопасным. Особое внимание уделяется качеству материалов и контролю на всех этапах реконструкции.
В целом в 2026 году Хабаровску на ремонт дорог в рамках нацпроекта выделено более миллиарда рублей. Помимо развязки, в планах — завершение реконструкции проспекта 60-летия Октября, ремонт улиц Серышева, Шеронова, Запарина, а также бульвара Москвитина и улицы Выставочной.