The Times: самолёт с главой МО Британии Хили потерял сигнал у границы с РФ

Самолёт Dassault Falcon 900LX с министром обороны Британии Джоном Хили на борту потерял сигнал при пролёте неподалёку от границы Российской Федерации, сообщает The Times.
По данным издания, речь идёт о сигнале «системы глобального позиционирования GPS».
В материале сказано, что Хили посетил расположение ВС Британии в Эстонии. Его сопровождали журналист The Times, фотографы, военные советники и неназванный генерал.
«21 мая во время возвращения в Британию у самолёта пропал спутниковый сигнал. Его было возможно восстановить лишь при перезагрузке системы, но учитывая то, что самолёт находился в воздухе, этого не было сделано», — говорится в сообщении.
По словам автора, пилот в течение трёх часов пользовался «инерциальной навигационной системой».
