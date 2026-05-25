Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: самолёт с главой МО Британии Хили потерял сигнал у границы с РФ

Самолёт Dassault Falcon 900LX с министром обороны Британии Джоном Хили на борту потерял сигнал при пролёте неподалёку от границы РФ, сообщает The Times.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт Dassault Falcon 900LX с министром обороны Британии Джоном Хили на борту потерял сигнал при пролёте неподалёку от границы Российской Федерации, сообщает The Times.

По данным издания, речь идёт о сигнале «системы глобального позиционирования GPS».

В материале сказано, что Хили посетил расположение ВС Британии в Эстонии. Его сопровождали журналист The Times, фотографы, военные советники и неназванный генерал.

«21 мая во время возвращения в Британию у самолёта пропал спутниковый сигнал. Его было возможно восстановить лишь при перезагрузке системы, но учитывая то, что самолёт находился в воздухе, этого не было сделано», — говорится в сообщении.

По словам автора, пилот в течение трёх часов пользовался «инерциальной навигационной системой».

Напомним, в мае самолёт, на борту которого находился премьер-министр Испании Педро Санчес, был вынужден совершить внеплановую посадку в Анкаре во время рейса из Мадрида в Ереван. По данным TRT Haber, причиной стали технические неполадки, выявленные в ходе полёта.

Узнать больше по теме
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше