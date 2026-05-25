Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае осудят организаторов незаконной врезки в нефтепровод

Перед судом предстанут житель Томска и его подельники.

Следователи краевого Главка завершили расследование уголовного дела против участников ОПР, похищавшей нефть из магистрального нефтепровода «Омск — Иркутск». Перед судом предстанут житель Томска и его подельники, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По версии следствия, с сентября 2022 по май 2025 года организованная группа действовала через незаконную врезку в районе посёлка Нижняя Пойма. Томский бизнесмен, имевший опыт торговли нефтью, привлёк к делу владельца нефтебазы из Хакасии, а тот — двух своих подчинённых и водителя для транспортировки сырья.

Нефть откачивали в подземные ёмкости, вывозили под видом мазута с подложными документами, перерабатывали на хакасской нефтебазе и сбывали через подконтрольные организации. У каждого были свои роли: логистика, фальсификация бумаг, финансовые потоки.

Ущерб компании — владельцу нефтепровода превысил 16,6 миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест: изъято оборудование, автоцистерны, средства связи и деньги на счетах.

Уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» передано в суд.

Ранее мы сообщали, что красноярца будут судить за кражу энергетиков из магазина на 4,5 тысяч.