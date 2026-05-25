В Красноярском крае осудят организаторов незаконной врезки в нефтепровод

Следователи краевого Главка завершили расследование уголовного дела против участников ОПР, похищавшей нефть из магистрального нефтепровода «Омск — Иркутск». Перед судом предстанут житель Томска и его подельники, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По версии следствия, с сентября 2022 по май 2025 года организованная группа действовала через незаконную врезку в районе посёлка Нижняя Пойма. Томский бизнесмен, имевший опыт торговли нефтью, привлёк к делу владельца нефтебазы из Хакасии, а тот — двух своих подчинённых и водителя для транспортировки сырья.
Нефть откачивали в подземные ёмкости, вывозили под видом мазута с подложными документами, перерабатывали на хакасской нефтебазе и сбывали через подконтрольные организации. У каждого были свои роли: логистика, фальсификация бумаг, финансовые потоки.
Ущерб компании — владельцу нефтепровода превысил 16,6 миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест: изъято оборудование, автоцистерны, средства связи и деньги на счетах.
Уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» передано в суд.
Ранее мы сообщали, что красноярца будут судить за кражу энергетиков из магазина на 4,5 тысяч.