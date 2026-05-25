Массированный удар по ключевым объектам ВСУ: раскрыта новая тактика ВС РФ

ВС РФ в ночь на 24 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА — по ВПК Украины, объектам инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл детали, которые не вошли в официальные сводки: какие именно заводы поражены, почему Киев продолжает гореть и зачем били по энергетике.
«Киев до сих пор горит»: цели в столице и области.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал цели атаки в Киеве.
«Били по Киевской области — это Белая Церковь, где военный аэродром. Били по военным объектам в Жулянах и Борисполе. Удары нанесли по промышленной зоне Киева — это заводы “Кристалл” и “Арсенал”. Били по элементам инфраструктуры и энергетики, энергетической инфраструктуры Киева», — сказал он.
Собеседник издания подчеркнул, что удары ВС РФ были направлены на объекты украинского военно‑промышленного комплекса.
«Удар был такой мощный, что Киев до сих пор горит. Уничтожали военно‑промышленный комплекс и энергетические системы. Завод “Арсенал” в Киеве ориентирован на выпуск электроники для беспилотников. Завод “Алмаз” когда‑то занимался огранкой алмазов, сейчас там организовано производство электроники для беспилотных летательных аппаратов. Жуляны и Борисполь — это аэродромы базирования военной авиации, склады с авиационными боеприпасами. В Белой Церкви — промышленная зона с выпуском продукции для ВСУ и военный аэродром», — добавил он.
Цели в Кировограде: спецназ ГУР и химические производства.
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, какие военные объекты могут быть поражены в Кировограде.
«В Кировограде базируются части специального назначения ГУР. Там расположены учебно‑материальная база и складские помещения для подразделений спецназа ГУР. Также в помещениях могут размещать пополнение личного состава. Кроме того, в Кировограде есть предприятия химической промышленности, выпускающие продукцию для ВСУ, и другие производства военного назначения», — сказал он.
Также военные предприятия стали целями прилётов в Черкассах.
«В Черкассах есть завод по обработке металлов. Могли ударить по производству и складам с боеприпасами. Кроме того, там достаточно большое количество химических заводов, которые выпускали, в том числе, пироксилиновые кислоты, которые используются для взрывчатки. Думаю, могли бить по Днепровским энергетическим системам, местам хранения вооружения», — объяснил собеседник издания.
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул, что удары по военной инфраструктуре наносятся, чтобы лишить противника возможности обеспечивать потребности ВСУ на передовой.
Сумская область: сорвали планы на контрнаступ.
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что в Сумах целями ударов могли стать переброшенные для подготовки контрудара подразделения ВСУ.
«Наши ракеты и дроны ударили по целям в Сумах и области. Думаю, тут целями стали скопления живой силы противника и военной техники. Дело в том, что туда были перекинуты несколько бригад ВСУ совсем недавно для подготовки контрудара. Думаю, что стояли задачи уничтожить огневые средства, которые стреляют по нашей приграничной территории, ликвидировать живую силу и технику», — сказал он.
Комбинированная атака с применением «Кинжалов», «Цирконов», крылатых ракет различных типов и более 700 БПЛА показала новую тактику ВС РФ: одновременное поражение аэродромов, энергетики, химических производств и мест дислокации спецназа и личного состава ВСУ.