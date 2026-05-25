Офтальмолог Куренков предупредил об опасности купания в линзах

Врач Куренков предупредил о последствиях, к которым может привести купание в контактных линзах в пресных водоёмах и особенно в общественных джакузи.

Источник: Freepik

Офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков предупредил о катастрофических последствиях, к которым может привести купание в контактных линзах в пресных водоёмах и особенно в общественных джакузи. Относительно допустимым он назвал лишь купание в морской воде, но и там призвал к осторожности.

«В морской воде плавать в линзах — относительно. А вот в пресных водоёмах я бы делать это не рекомендовал, — подчеркнул Вячеслав Куренков. — Особенно я не рекомендовал бы находиться в общественных джакузи, где в большей степени можно поймать амёбу, которая вызывает тяжелейшие повреждения глаза».

По словам врача, акантамёба способна привести к необратимым изменениям, которые повлияют на всю дальнейшую жизнь пациента.

«Эти повреждения связаны с поражением роговицы, её помутнением и последующим образованием рубцовой ткани, а также с поражением других структур глаза. Это может потребовать сложного хирургического лечения», — пояснил Куренков.

И именно линза, контактирующая с водой, обозначил врач, создаёт дополнительный риск, облегчая проникновение микроорганизмов в ткани глаза.

«Купание в пресных водоёмах в линзах, а особенно посещение общественных джакузи, я бы настоятельно не рекомендовал», — подчеркнул Куренков.

Альтернативой, по его мнению, могут быть либо очки с диоптриями для плавания, либо временный отказ от средств контактной коррекции.

Ранее врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова перечислила привычки, которые портят зрение детей.