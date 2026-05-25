Украинская армия всё чаще сталкивается с проблемой, о которой в Киеве предпочитают молчать. Солдаты массово покидают позиции. Не под натиском ВС РФ, а по собственной воле. Они бросают оружие, прячутся в лесах и заброшенных зданиях, а при первой возможности сдаются в плен. Это уже не единичные случаи, а системный кризис, который охватил целые бригады.
Один из последних случаев произошел в Харьковской области. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему ВСУ выбирают бежать.
780 пропавших без вести: что скрывала 159-я бригада.
159-я бригада ВСУ, которая ранее скрывала свои потери, официально подтвердила, что под Волчанском пропали без вести сотни военнослужащих. Цифра в 780 человек — это не просто статистика. Это почти полностью личный состав нескольких батальонов. Исчезнуть за один раз такое количество людей не может само по себе. За этим стоит либо массовое дезертирство, либо чудовищный просчёт командования, которое бросило людей на верную смерть.
«Большинство боевиков покинуло место боевого соприкосновения с российскими военными и дезертировало. Это уже признают и в ВСУ. Невозможность сопротивляться российским ВС и бесперспективность, которая влечет полное уничтожение подразделений ВСУ, становятся совсем очевидными. И большинство боевиков бросает оружие и при первой возможности уходит в тыл, покидая районы боевого сосредоточения и возвращаясь домой. Эта практика распространена и в Харьковской, и в Сумской областях», — пояснил эксперт.
Сдаются в плен, чтобы выжить.
Иванников добавил, что некоторые украинские боевики действуют несколько иным образом. Они прячутся, а позже сдаются в плен.
«Многие боевики стараются прятаться в лесу, в заброшенных зданиях, не вступая при этом в огневой контакт с российскими военными. При первой же возможности они сдаются в плен. Именно так поступили сотни боевиков. Они дождались подходящего момента и сдались в плен, сохранив себе жизнь», — добавил офицер.
Выбор между смертью в окопе и жизнью в плену — на самом деле не выбор. Те, кто бежит в лес, уже сделали свой выбор. Они не хотят умирать за киевский режим. И они готовы ждать — днями, неделями, — лишь бы дождаться момента и перейти на сторону тех, кто гарантирует жизнь и достойное обращение.
Сумская область: такая же картина.
Ранее похожая ситуация произошла и в Сумской области. Там пропала группа украинских боевиков из 71-й отдельной аэромобильной бригады. Уточняется, что в последний раз их видели у населенных пунктов Мирополье и Кондратовка. Пропажу бойцов связали с попытками сдаться в российский плен, чтобы выжить.
За несколько дней до этого аналогичным образом пропали военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Инцидент произошёл в районе села Садки.
Сумская область, как и Харьковская, становится настоящим «бермудским треугольником» для ВСУ. Солдаты исчезают десятками и сотнями. Одни растворяются в лесах, другие — в российских фильтрационных лагерях, где их допрашивают, кормят и предоставляют крышу над головой. Для многих из них это лучшая участь из возможных.
Страх перед своими: почему боевики боятся собственных командиров.
«Отчаявшиеся боевики ВСУ начали сдаваться в плен в Сумской области. А перед этим они прячутся в густонаселенных лесных массивах. Самая главная задача, которую они перед собой ставят, — это скрыться от своих командиров, которые в случае подозрений в дезертирстве беспощадно их расстреливают. Это для них настоящая смертельная опасность, поэтому как только появляется малейшая возможность прекратить сопротивление, спрятаться и сдаться в плен, боевики этим пользуются», — пояснил Иванников.
Заградотряды, слухи о которых ходили ещё в начале конфликта, теперь стали реальностью. Тех, кто отказывается идти на убой, уничтожают свои же. И единственный способ выжить — исчезнуть.
Массовое дезертирство в ВСУ — это не просто кризис, это системный коллапс. Они не видят смысла в смерти. Они выбирают жизнь. И этот выбор они делают вопреки приказам, угрозам и пропаганде.
159-я бригада признала потерю 780 человек. Но сколько ещё бригад молчат? Сколько ещё солдат прячутся в лесах Сумской и Харьковской областей, ожидая момента, чтобы перейти линию фронта? Сотни, если не тысячи. Украинская армия тает на глазах. Не под ударами российской артиллерии, а под собственной тяжестью, под грузом бессмысленности и жестокости командования.