В Хабаровском крае суд дал 10 лет колонии за убийство знакомой

Суд также взыскал с него 2 миллиона рублей в пользу дочери погибшей.

В Ульчском районе Хабаровского края суд вынес приговор по делу об убийстве женщины, — сообщает МАХ «Суды Хабаровского края».

По данным суда, мужчина, находясь в доме у знакомой, в ходе конфликта нанёс ей множественные удары ножом и тупым предметом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Подсудимый вину признал полностью, от показаний в суде отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ, однако подтвердил ранее данные следствию показания. Его вина была подтверждена совокупностью доказательств.

Дочь погибшей заявила гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Суд удовлетворил требования частично и взыскал с осуждённого 2 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье «Убийство» и назначил наказание — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.