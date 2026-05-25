От «Белого кита» до «Пиковой дамы»: в Красноярске пройдет фестиваль театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 30 мая по 3 июня в Красноярске пройдет IV Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA». Его организует Красноярский театр кукол при поддержке министерства культуры Красноярского края.
Фестиваль станет площадкой для театров, работающих с куклой как с самостоятельным сценическим языком — от классической сказки и литературной адаптации до абсурдистской драмы, античного квеста и экзистенциальной исповеди. Для зрителей это возможность увидеть постановки разных школ, а для профессионального сообщества — пространство обмена опытом и поиска новых форм.
В этом году на участие подали около 50 заявок от 35 театров. В афишу вошли восемь спектаклей из Омска, Владивостока, Екатеринбурга, Кемерова, Хабаровска, Сургута, Кургана и Челябинска.
Приморский краевой театр кукол представит спектакль «Белый кит» по роману Германа Мелвилла — историю роковой одержимости и противостояния человека природе. Екатеринбургский театр кукол покажет «Зойкину квартиру» по Михаилу Булгакову, где авантюрная история в советской квартире превращается в трагикомичный балаган.
Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара привезет спектакль «Елка у Ивановых» по абсурдистской пьесе Александра Введенского. Хабаровский краевой театр кукол покажет «Карлсона, который живет на крыше», а Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского — «Собачку Соню».
Театр актера и куклы «Петрушка» из Сургута представит «Игру в Геракла» — античный квест о взрослении и внутреннем испытании. Омский театр «Арлекин» покажет «Сон смешного человека» по Федору Достоевскому, а Курганский театр кукол «Гулливер» — «Пиковую даму», спектакль о встрече человека с судьбой и попытке взять ее под контроль.
1 июня, в Международный день защиты детей, в сквере имени В. И. Сурикова откроется «Школа волшебства». Участников ждет интерактивная программа, где каждый урок станет путешествием по стихиям вместе с Маленьким Волшебником Террой.
Во внеконкурсной программе Красноярский театр кукол представит одну из своих последних премьер — «Кроткую» по рассказу Федора Достоевского. Это спектакль о одиночестве, гордыне и трагической цене человеческого непонимания.
Фестиваль дополнит образовательная программа «Театр кукол: хранители вечности и искатели новых форм». В нее смогут попасть не только участники конкурса, но и зрители, интересующиеся театром. Вход свободный по предварительной регистрации.
Подробная афиша опубликована на сайте Красноярского театра кукол в разделе «Терра Магика».
6+