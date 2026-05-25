Запись о крещении дедушки Путина найдена в метрической книге села Дудино

ТВЕРЬ, 25 мая. /ТАСС/. Запись о крещении дедушки президента РФ Владимира Путина по отцовской линии — Спиридона Ивановича — за 1879 год обнаружили в метрической книге села Дудино под Тверью. Крещение прошло в храме Вознесения Господня, хотя семья Спиридона Путина относилась к приходу села Тургиново, рассказал ТАСС автор исследования кандидат исторических наук Михаил Гершзон.
По словам эксперта, данные были найдены в ходе работы с метрическими книгами, исповедными ведомостями и ревизскими сказками: уточнены даты и места рождения предков президента, а также реквизиты архивных документов.
«В метрической книге села Дудино за 1879 год была выявлена запись о крещении деда Владимира Владимировича Путина по отцовской линии — Спиридона Ивановича. Несмотря на то, что родители Спиридона были жителями деревни Поминово, которая входила в приход церкви села Тургиново, крестили дедушку президента в соседнем храме в Дудино. Оригинал метрической книги хранится в Государственном архиве Тверской области», — уточнил собеседник агентства.
Как пояснил исследователь, предки президента по мужской линии жили в деревне Поминово, которая находилась рядом с селом Тургиново — там располагалась церковь, куда жители Поминово ходили крестить детей, венчаться и отпевать умерших. Поэтому в биографии президента деревня Дудино никогда не упоминалась. «В первую очередь всегда упоминались д. Поминово и село Тургиново, поскольку с ними связана история по мужской ветви предков президента», — отметил Гершзон.
Толкование записи.
В обнаруженной записи в метрической книге села Дудино за 1879 год в графе «Месяц и день рождения / крещения» указано «Декабрь», в графе «Имя родившихся» — «Спиридон», в графе «Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания» — «Деревни Поминова крестьянин Иван Петров и законная жена его Параскева Матвеева, оба православные», а в графе «Восприемники» — «Той же деревни крестьянин Николай Петров и крестьянская девица Ксения Матвеева».
Как пояснил эксперт, даты рождения и крещения указаны по старому стилю, имена родившимся (не только детям крестьян, но и детям рядовых жителей городов — детям мещан, детям казаков и т. д.) раньше давали не родители, а священники — по святцам. Родители не имели права выбора имени. «Суффикс “вич” в отчестве раньше указывался только у дворян. Отчество у всех остальных сословий (крестьян, мещан, казаков, священнослужителей, купцов) писали без суффикса “вич”. В данном случае “Иван Петров” следует читать как Иван Петрович, “Параскева Матвеева” как Параскева Матвеевна и так далее», — пояснил Гершзон.
Восприемники — это крестные родители. На селе крестными родителями раньше выступали ближайшие родственники. «Так, крестный отец Спиридона — его родной дядя (брат отца), а крестная мать Спиридона — родная тетя (сестра матери)», — сказал ученый.
По его словам, предки Путина по социальному статусу были крестьянами, а подробности их повседневной жизни в архивах обычно не сохранялись. «Воспоминаний местных жителей не сохранилось. В том числе и потому, что предки Путина достаточно давно выехали из Тверской области — еще до начала Великой Отечественной войны», — отметил Гершзон.
Сложность поиска данных о предках.
Как сказал автор исследования, основные источники для поиска — метрические книги, исповедные ведомости и ревизские сказки, то есть поименные списки населения — сохранились достаточно хорошо. Сложность работы с ними была обусловлена двумя факторами: во-первых, в документах прихожан сел Дудино и Тургиново зачастую не указывались фамилии, а во-вторых, в метрических книгах и исповедных ведомостях нередко допускались погрешности, в частности, иногда неправильно указывался возраст. Для получения максимально точной информации применялся принцип сопоставления данных в разных документах.
Инициировал работу по выверке информации о предках президента сотрудник Росатома Александр Любавин. Изучая свою родословную (его предки по отцовской линии родом из деревни Савино Тверского уезда), он собрал в архивах данные об истории храма в селе Дудино. Новые сведения показали, что предки Путина, в том числе по женским линиям, тесно связаны с церковью села Дудино.
Как пояснил исследователь, до этого научной и фундаментальной работы о предках президента не было. «Были отдельные публикации, в настоящее время Александр Любавин готовит к изданию книгу по истории Храма Вознесения села Дудино. Безусловно, храм, как теперь подтверждено, имеет отношение и к предкам президента, инициатор исследования предполагает, что для публикации новых данных по родословной президента ему надо получить соответствующее разрешение и благословение. Рассчитывает на успех, так как все исследования я проводил с помощью профессионалов — историков, и на все данные имеются подтверждения», — добавил Гершзон.