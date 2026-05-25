Юрист предупредил о риске потери денег на «спящих» банковских вкладах

«Спящие» банковские вклады, которыми годами не пользуются, могут привести к потере денег. Об этом в понедельник, 25 мая, агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.

По словам эксперта, при длительном отсутствии операций банк начинает списывать комиссию за обслуживание, что может обнулить баланс и дать основание для закрытия счета. Если владелец вклада умер, а наследники не обратились за деньгами в течение полугода, средства признаются выморочным имуществом и переходят государству.

— Доступ к деньгам может быть затруднен или вовсе потерян по целому ряду причин, — предупредил юрист.

Чтобы избежать потерь, следует вовремя закрывать неиспользуемые вклады и держать наследников в курсе относительно денег в банке, рекомендует Базылев, говорится в материале.

Для того чтобы получать пассивный доход от банковских вкладов, равный прожиточному минимуму, гражданам потребуется около 2,6 миллиона рублей. Для уровня средней зарплаты эта сумма возрастает до 13,2 миллиона рублей, а для желаемого уровня дохода — почти до 23,8 миллиона.