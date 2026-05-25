Россияне рассказали, как относятся к кремированию

ВЦИОМ: 27% россиян хотят после смерти быть кремированными.

Источник: Комсомольская правда

40% россиян предпочитают традиционное погребение, 27% — кремацию, а 12% безразличны к способу захоронения. Об этом следуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Кремацию как предпочтительный вариант выбрали 30% женщин и 24% мужчин, а также 32% жителей городов-миллионников и 37% москвичей и петербуржцев. 4% респондентов готовы передать тело для науки.

При этом 47% опрошенных хорошо знают, как действовать при смерти близкого и куда обращаться, 37% имеют общее представление, а 14% ничего об этом не знают.

На вопрос о том, сколько стоят похороны, ответили 77% опрошенных, 23% затруднились. По их оценкам, организация похорон в среднем обходится дороже 180 тыс. рублей.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее KP.RU сообщал о набирающей популярности услуге — фальш-кремации.