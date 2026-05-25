В Хабаровске сотрудники СОБР «Ерофей» почтили память погибшего коллеги

В Хабаровске сотрудники СОБР «Ерофей» управления Росгвардии по Хабаровскому краю почтили память майора полиции Андрея Мещерякова, погибшего при исполнении служебного долга, — сообщает пресс-служба ведомства.
Андрей Мещеряков погиб 25 мая 2022 года в ходе артиллерийского обстрела во время выполнения служебно-боевого задания в зоне специальной военной операции. За проявленные мужество и самоотверженность он был посмертно награждён орденом Мужества.
В этот день память офицера также почтили в школе № 66 Хабаровска, где он учился. По решению педагогов и учеников здесь ранее были открыты мемориальная доска, стенд и «Парта Героя». Они посвящены его школьной жизни и служебному пути.