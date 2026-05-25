В центре Ростова возник стихийный мемориал жертвам теракта в Старобельске

В Ростове-на-Дону появился стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Старобельске. Жители города несут цветы и игрушки к скульптуре «Мать и дитя», расположенной возле Театральной площади.
Губернатор Юрий Слюсарь опубликовал фото с места событий и выразил соболезнования жителям Старобельска. Он подчеркнул, что подобные преступления напоминают зверства фашистов и не должны повториться, а также заявил о готовности оказать необходимую помощь Луганской Народной Республике.
В память о погибших на медиафасаде «Ростов Арены» запущена бегущая строка.
Напомним, в результате атаки на общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая погиб 21 человек (в основном студенты), 42 пострадавших госпитализированы.