Объявлены новые сроки запрета на посещение омских лесов

Главное управление лесного хозяйства Омской области в понедельник, 25 мая 2026 года, обратило внимание жителей региона на продление ограничений на посещение лесов на территории региона.
До 10 июня 2026 года под запретом пребывание в лесном массиве в границах Большереченского, Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств, тогда как в черте Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств он продлен по 15 июня включительно.
Напомним, документ указанного ведомства о вводе ограничений опубликован в начале апреля 2026 года — на фоне ввода противопожарного режима. Кроме указанного пункта, введен запрет на разведение открытого огня, в том числе для приготовления пищи (включая «традиционную» жарку шашлыков на природе). В конце апреля объявлялось о продлении срока их действия.
Согласно оперативному прогнозу ЧС, по состоянию на 25 мая 2026 года в 25 районах Омской области ожидался третий, «средний», класс пожарной опасности лесов.