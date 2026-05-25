Омскую телебашню подсветят оранжевым в День пропавших детей

Источник: Om1 Омск

В понедельник, 25 мая, в Международный день пропавших детей, на омской телебашне включат тематическую подсветку.

С 21:30 до 00:00 башня филиала РТРС «Омский ОРТПЦ» будет подсвечена оранжевым цветом. На фасаде также появится символ поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» — силуэт девочки и большая стрелка.

Акция призвана привлечь внимание к проблеме пропажи несовершеннолетних и поддержать семьи, столкнувшиеся с исчезновением детей. Дата ежегодно напоминает о необходимости совместных усилий в поиске и защите пропавших ребят.