С самолетом главы МО Британии Хили произошел инцидент у границ России

В 2024 году во время полета министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и журналистов в Польшу в самолете нарушилась работа системы глобального позиционирования GPS. ЧП произошло в тот момент, когда борт находился над Калининградом. Проблема на бизнес-джете Dassault 900LX Королевских ВВС Великобритании возникала дважды: по пути в Польшу и по возвращении домой.