С самолетом главы МО Британии Хили произошел инцидент у границ России

Самолет, на котором летел министр обороны Британии Джон Хили, столкнулся с радиопомехами по пути из Эстонии в Британию, когда заходился у границ Российской Федерации. Так со ссылкой на военный источник утверждает газета Times.
«Хили был на обратном пути после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал на его правительственном самолете пропал», — пишет издание.
Отмечается, что GPS-навигация самолета главы британского Минобороны пропала на время всего полета, который продлился около трех часов. Пилоты же были вынуждены пользоваться инерциальными системами навигации. Для восстановления спутникового сигнала было необходимо перезагрузить оборудование самолета, однако сделать это в полете было невозможно.
В 2024 году во время полета министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и журналистов в Польшу в самолете нарушилась работа системы глобального позиционирования GPS. ЧП произошло в тот момент, когда борт находился над Калининградом. Проблема на бизнес-джете Dassault 900LX Королевских ВВС Великобритании возникала дважды: по пути в Польшу и по возвращении домой.
Комментируя инцидент, британские журналисты рассказали, что самолет Королевских ВВС, который столкнулся с глушением GPS-сигналов, когда перевозил министра обороны, был подвержен вмешательству, потому что британские военные сократили финансирование для его защитных систем.
Чуть позже самолет Finnair не смог осуществить посадку в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS. Речь идет о рейсе AY1045, следовавшем из Хельсинки. В аэропорту Тарту заход на посадку и посадка осуществляются по GPS, поэтому борт вернулся в Хельсинки.
А в 2014 году произошла история с «непозволительным и провокационным полетом», как назвали представители Пентагона случай в Черном море. Тогда российский фронтовой бомбардировщик Су-24 несколько раз облетел американский эсминец Donald Cook. Позже инцидент оброс новыми, весьма интересными подробностями. Появилась информация о том, что после этого экипаж корабля оказался деморализован.