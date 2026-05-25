ВС РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали опорные пункты Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» российской группировки войск «Восток».
«Расчёт БПЛА выявил оборудованные опорные пункты и скопление живой силы украинских формирований в Запорожской области. Координаты целей были переданы расчётам реактивной артиллерии 312-го реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса. Получив боевую задачу, расчёты 220-мм РСЗО “Ураган” выдвинулись на огневую позицию, развернули боевые машины и нанесли массированный удар по заданным координатам», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что работа артиллерии обеспечила успешное продвижение штурмовых подразделений РФ на этом направлении.
«Благодаря точному огневому налёту опорные пункты и пункты управления ВСУ ликвидированы, линии снабжения перерезаны. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
