Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родителям выпускников хотят дать неделю оплачиваемого отпуска на время ЕГЭ

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой предоставлять одному из родителей девяти- и одиннадцатиклассников дополнительный оплачиваемый отпуск в период государственных экзаменов.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой предоставлять одному из родителей девяти- и одиннадцатиклассников дополнительный оплачиваемый отпуск в период государственных экзаменов. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Автор инициативы считает, что семьи в это время сталкиваются с высокой эмоциональной и организационной нагрузкой, а поддержка родителей играет ключевую роль для школьников. Отпуск предлагается давать на срок до одной недели. Его можно использовать как единый период или разбивать на части в зависимости от графика экзаменов.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения для одного из родителей выпускников 9-х и 11-х классов права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до одной недели в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ», — говорится в предложении Чернышова.

По мнению парламентария, такая мера позволит родителям находиться рядом с детьми в наиболее напряжённые дни, что снизит уровень стресса в семьях и повысит качество поддержки школьников.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше