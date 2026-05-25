Родителям выпускников хотят дать неделю оплачиваемого отпуска на время ЕГЭ

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой предоставлять одному из родителей девяти- и одиннадцатиклассников дополнительный оплачиваемый отпуск в период государственных экзаменов. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.
Автор инициативы считает, что семьи в это время сталкиваются с высокой эмоциональной и организационной нагрузкой, а поддержка родителей играет ключевую роль для школьников. Отпуск предлагается давать на срок до одной недели. Его можно использовать как единый период или разбивать на части в зависимости от графика экзаменов.
«Прошу вас рассмотреть возможность введения для одного из родителей выпускников 9-х и 11-х классов права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до одной недели в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ», — говорится в предложении Чернышова.
По мнению парламентария, такая мера позволит родителям находиться рядом с детьми в наиболее напряжённые дни, что снизит уровень стресса в семьях и повысит качество поддержки школьников.