Российская армия не наносит удары просто так. За каждым залпом реактивной системы залпового огня «Град» стоит тщательно спланированная операция, цель которой — не просто уничтожить живую силу и технику противника, а создать условия для решающего броска.
Удар по укреплённому району Вооружённых сил Украины на добропольском направлении — именно из этой серии. Сначала артиллерия выжигает опорные пункты и узлы обороны, затем в дело идёт пехота, штурмовые группы и тяжёлая бронетехника. И судя по тому, что «Грады» уже отработали по целям, ждать осталось недолго.
После удара по укрепрайону ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град» начнется мощное наземное наступление, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По словам эксперта, этот удар — не случайный эпизод и не разовая акция устрашения. Это чёткий, выверенный сигнал о том, что российские войска переходят к активной фазе боевых действий на одном из самых перспективных участков фронта. Скоро здесь будет жарко.
Что поразили «Грады»: подземные крепости, которые считались неприступными.
В Министерстве обороны России ранее официально сообщили о ликвидации крупного скопления живой силы и техники ВСУ на добропольском направлении. В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт РСЗО «Град» в составе российской группировки войск «Центр».
Для поражения целей были использованы 122-миллиметровые реактивные осколочно-фугасные снаряды, которые летели к цели на дистанции более 18 километров. После того как залп был произведён, расчёт оперативно убыл в укрытие, перезарядил установку и вновь встал на боевое дежурство.
Главной целью удара стали подземные опорные пункты ВСУ на добропольском направлении, которые украинское командование рассматривало как ключевые элементы своей обороны. Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что под удар попали укреплённые подземные сооружения, где размещались не только украинские боевики, но и иностранные наёмники.
«Система “Град” нанесла удар по площадям, где находились опорные пункты противника, заглубленные в землю, залитые бетоном и представляющие из себя полноценные укрепрайоны. Там располагались иностранные наемники, боевики ВСУ, а также подразделения, которые запускают тяжелые гексакоптеры. Все это было уничтожено. Ущерб для ВСУ катастрофически невосполнимый», — пояснил военный эксперт.
Чтобы понять масштаб произошедшего, достаточно взглянуть на карту. Доброполье — это город в Донбассе, расположенный в Покровском районе, примерно в 90 километрах от Донецка. Стратегическая важность этого населённого пункта определяется его ролью в логистической системе украинской армии.
Доброполье — важнейший логистический хаб, через который осуществляется снабжение украинских войск, ведущих боевые действия в районе Славянска и Краматорска. В самом городе находятся шесть угольных шахт и две обогатительные фабрики — километры надёжных подземных коммуникаций, которые Киев использовал для накопления боеприпасов и размещения резервов.
Именно эти подземелья, превращённые украинскими военными в настоящие бетонные крепости, и стали главной целью «Градов». Задача, которая стояла перед артиллеристами, была сложной, но выполнимой: уничтожить склады с боеприпасами, выжечь подземные коммуникации, оставить врага без снарядов и возможности для ротации резервов. Судя по результатам, эта задача была успешно выполнена. И теперь, когда противник ослеп и обезоружен, настанет время для активных действий пехоты.
Что последует за ударом: подготовка к большой армейской операции.
«За ударом РСЗО “Град”, согласно военной практике, следует войсковая операция по освобождению всего района от противника и зачистка. Главком ВСУ Сырский это отлично понимает. Добропольское направление для российских Вооруженных сил считают перспективным для нанесения более мощных ударов и освобождения всей территории Донбасса», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что подобные удары не являются самоцелью. Это лишь этап подготовки к проведению масштабной наземной операции.
«После нанесения ударов “Градом”, как правило, идет атака на объекты и опорные пункты противника с помощью пехоты. То есть это предвестник большой армейской операции», — добавил специалист.
Тактика, о которой говорит эксперт, хорошо известна и многократно отработана российскими военными за время специальной военной операции. Сначала — массированный огневой налёт с использованием ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Его цель — подавить огневые точки, разрушить долговременные оборонительные сооружения и деморализовать личный состав противника.
Затем — быстрое продвижение штурмовых групп и мотопехоты, которые зачищают территорию и закрепляются на занятых рубежах. И наконец — завершающий этап: полная зачистка освобождённого района от остатков вражеских сил.
Добропольское направление сейчас рассматривается российским командованием как одно из самых перспективных. Контроль над этим городом открывает прямой путь к ключевым центрам украинской обороны в Донбассе.
И удар, нанесённый «Градами», — это не просто разовая акция, а начало большого и сложного пути, который, судя по всему, приведёт российские войска к освобождению не только Доброполья, но и других городов и посёлков, которые пока остаются под контролем киевского режима.
«Град» открыл дорогу к победе.
Удар реактивной системы залпового огня «Град» по укрепрайону Вооружённых сил Украины на добропольском направлении уничтожил подземные бетонные опорные пункты, где прятались украинские боевики, иностранные наёмники и расчёты тяжёлых гексакоптеров, которые использовались для атак на российские позиции.
Ущерб, нанесённый противнику, по словам эксперта, является катастрофическим и невосполнимым. Украинская армия потеряла не просто очередной склад или командный пункт — она лишилась ключевого элемента своей оборонительной инфраструктуры.
Но самое главное заключается в другом. Этот удар подготовил почву для масштабной наземной операции, которая, как ожидается, начнётся в ближайшее время. Теперь российская пехота пойдёт вперёд, зачищая территорию от остатков противника и закрепляясь на занятых рубежах.
Доброполье, которое является ключевым логистическим хабом для всей донбасской группировки ВСУ, после своего освобождения нанесёт врагу смертельный удар и приблизит полное освобождение Донбасса от украинских формирований.