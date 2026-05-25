Что можно и нельзя на ЕГЭ

С 1 июня по 9 июля в школах пройдет основной период сдачи единого государственного экзамена. На участие в нем зарегистрировано более 747 тысяч человек. Правила проведения ЕГЭ в 2026 году для всех, кто в нем задействован, включая педагогов, медиков, родителей и наблюдателей, представил Рособрнадзор. Например, детям разрешили взять с собой что-нибудь перекусить, но еда не должна раздражать окружающих шуршанием и запахом. Запретили пользоваться аудио-, видео— и фототехникой, разговаривать. Подробности рассказывает «Парламентская газета» (18+).
Еда и лекарства.
Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в 2026 году содержат исчерпывающий перечень предметов, с которыми допустят в аудиторию.
«ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти, — так авторы рекомендаций обратились к участникам испытаний. — Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения ЕГЭ в аудиториях пунктов проведения экзамена (ППЭ) ведется видеонаблюдение».
На рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, лекарства — при необходимости. Для поддержания тонуса и сил — продукты для перекуса. Чаще в такой стандартный набор входят бутилированная питьевая вода, бутерброд, печенье, шоколадка или банан. Важная оговорка: их упаковка, а также потребление не должны отвлекать других участников экзамена шуршанием или запахом.
Допускается наличие черновиков, выданных в ППЭ, средств обучения и воспитания по отдельным учебным предметам. Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вправе принести специальные технические средства, но этот момент нужно заранее согласовать с организаторами.
Не болтать и не списывать.
Список того, за что могут снять с ЕГЭ или не засчитать его результаты, тоже достаточно обширный. Например, при выполнении заданий нельзя прибегать к чьей-либо помощи, общаться с другими испытуемыми, иметь при себе средства связи, фото-, аудио— и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.
В санкционном перечне и другие варианты хранения и передачи информации, кроме средств обучения и воспитания, разрешенных для выполнения заданий контрольных измерительных материалов (КИМ) по отдельным дисциплинам. А если при себе есть уведомление о регистрации на экзамене, нужно сдать его организаторам.
Накажут также за попытку вынести из аудиторий или ППЭ черновики, экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать их, пользоваться справочной литературой, за исключением указанной в КИМ.
Среди других табу — переписывание заданий из КИМ в черновики, но при необходимости можно делать заметки в сами КИМ. Нельзя перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. Все эти ограничения — для того, чтобы в целом сохранить порядок.
Возможен штраф.
Частью 4 статьи 19.30 КоАП предусмотрена административная ответственность для нарушителей.
«Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей», — предупредили в Рособрнадзоре.
По мнению председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, на протяжении всего процесса школьного обучения необходимо проводить разъяснительные беседы, в том числе с психологом, работу с родителями и педагогами, чтобы у ребенка был правильный настрой.
«Это не говорит о том, что от ответственности уйти, но правильно психологически настроить ребенка очень важно», — заявила сенатор.
Напомним, основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Откроют его экзамены по истории, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 4 июня, по математике базового и профильного уровней — 8 июня.
11 июня пройдут ЕГЭ по обществознанию и физике. 15 июня — по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам отведено два дня. В 2026 году это будет 18 и 19 июня.
С 22 по 25 июня расписанием предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам. 8 и 9 июля — даты пересдачи одного из учебных предметов по выбору выпускников.
Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (с 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).