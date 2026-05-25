Что можно и нельзя на ЕГЭ

С 1 июня по 9 июля в школах пройдет основной период сдачи единого государственного экзамена. На участие в нем зарегистрировано более 747 тысяч человек. Правила проведения ЕГЭ в 2026 году для всех, кто в нем задействован, включая педагогов, медиков, родителей и наблюдателей, представил Рособрнадзор. Например, детям разрешили взять с собой что-нибудь перекусить, но еда не должна раздражать окружающих шуршанием и запахом. Запретили пользоваться аудио-, видео— и фототехникой, разговаривать. Подробности рассказывает «Парламентская газета» (18+).