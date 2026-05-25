7 летний ребёнок выпал из окна 4 го этажа в Биробиджане

В Биробиджане 7 летний мальчик получил травмы после падения из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл в многоквартирном доме. По информации МО МВД России «Биробиджанский», ребёнок остался без присмотра взрослых и самостоятельно забрался на подоконник, после чего выпал с высоты четвёртого этажа.
Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства происшествия. Согласно предварительным данным, семья не состояла на учёте в органах внутренних дел.
