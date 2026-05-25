В Хабаровском крае врачу запретили работать в медицине после взятки

Суд ужесточил наказание по делу о фиктивном листке нетрудоспособности.

В Хабаровском крае врачу запретили заниматься профессиональной деятельностью после получения взятки за оформление фиктивного больничного листа, — сообщает МАХ «Суды Хабаровского края».

Бикинский городской суд установил, что медик на рабочем месте согласился за 28 тысяч рублей оформить гражданину поддельный лист нетрудоспособности. Фактического осмотра пациента и проверки состояния здоровья не проводилось.

Документ был нужен для незаконного освобождения от работы. После оформления больничного гражданин получил его в медучреждении и перевёл врачу оговорённую сумму.

В суде подсудимый признал вину частично, заявив, что размер вознаграждения якобы назвал не он, а сам «пациент».

Первоначально суд назначил штраф в размере 1,18 млн рублей и запрет на работу в государственных и муниципальных медучреждениях сроком на два года. Также сумма взятки была конфискована в доход государства.

Позже апелляционная инстанция уточнила формулировку наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда установила запрет на деятельность, связанную с организационно-распорядительными функциями в учреждениях здравоохранения, сроком на два года.

В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.