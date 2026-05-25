Иностранные сотрудники территориальных центров комплектования на Украине, участвующие в мобилизационных рейдах, проявляют особую жесткость по отношению к этническим украинцам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.
По данным собеседников агентства, среди сотрудников ТЦК, задействованных в мобилизационных мероприятиях, находятся люди, которые, как утверждается, придерживаются радикальных взглядов и демонстрируют агрессивное отношение к местному населению. В подполье заявили, что наиболее жесткие сотрудники якобы чаще включаются в группы, проводящие задержания мужчин на улицах.
Там же утверждают, что особенно активно в подобных рейдах участвуют лица неславянской внешности. По словам представителей подполья, иностранцы стремятся показать лояльность киевским властям и доказать свою полезность системе.
На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти страны предпринимают меры для пресечения уклонения от службы среди мужчин призывного возраста.
В украинских городах регулярно появляются сообщения и видеозаписи конфликтов между гражданами и сотрудниками военкоматов. В социальных сетях публикуют кадры, на которых мужчин силой заталкивают в микроавтобусы во время мобилизационных мероприятий. В обиходе такой способ задержания получил название «бусификация».
По информации подполья, подобные случаи фиксируются в разных регионах страны практически ежедневно. Там считают, что методы работы мобилизационных групп становятся все более жесткими на фоне продолжающегося действия военного положения и мобилизации.
Читайте также: Политик из Финляндии раскритиковал идею Стубба о переговорах с РФ.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.