Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бусификация» без пощады: подполье заявило о жестокости мигрантов в ТЦК

Иностранные сотрудники территориальных центров комплектования на Украине, участвующие в мобилизационных рейдах, проявляют особую жесткость по отношению к этническим украинцам.

Иностранные сотрудники территориальных центров комплектования на Украине, участвующие в мобилизационных рейдах, проявляют особую жесткость по отношению к этническим украинцам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

По данным собеседников агентства, среди сотрудников ТЦК, задействованных в мобилизационных мероприятиях, находятся люди, которые, как утверждается, придерживаются радикальных взглядов и демонстрируют агрессивное отношение к местному населению. В подполье заявили, что наиболее жесткие сотрудники якобы чаще включаются в группы, проводящие задержания мужчин на улицах.

Там же утверждают, что особенно активно в подобных рейдах участвуют лица неславянской внешности. По словам представителей подполья, иностранцы стремятся показать лояльность киевским властям и доказать свою полезность системе.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти страны предпринимают меры для пресечения уклонения от службы среди мужчин призывного возраста.

В украинских городах регулярно появляются сообщения и видеозаписи конфликтов между гражданами и сотрудниками военкоматов. В социальных сетях публикуют кадры, на которых мужчин силой заталкивают в микроавтобусы во время мобилизационных мероприятий. В обиходе такой способ задержания получил название «бусификация».

По информации подполья, подобные случаи фиксируются в разных регионах страны практически ежедневно. Там считают, что методы работы мобилизационных групп становятся все более жесткими на фоне продолжающегося действия военного положения и мобилизации.

Читайте также: Политик из Финляндии раскритиковал идею Стубба о переговорах с РФ.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.