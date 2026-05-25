Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грядёт «незабудковый» июнь: к чему готовиться дачникам

Завершение весеннего сезона будет отличаться выраженной прохладой, что приведёт к не самому тёплому началу лета на большей части Русской равнины. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщает ИА DEITA.RU.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: ДЕЙТА

По его прогнозам, даже в наиболее благоприятном сценарии температурные показатели июня окажутся на грани климатической нормы или чуть ниже её. Для Москвы это означает, что ночью температура будет колебаться в районе +11,5 °C, а днём едва достигнет +21,7 °C, а в отдельные дни может быть ниже на полградуса. Синоптик сравнил цветовую гамму прогностической карты с оттенками голубых незабудок, что символизирует затяжную прохладу, плотную облачность и риск ночных похолоданий, способных нанести ущерб молодым и неокрепшим растениям. В этой связи эксперт предупредил всех дачников о том, что их ждёт «незабудковый» июнь.

В сложившихся условиях садоводам и огородникам рекомендуется оперативно скорректировать свои планы по высадке и уходу за культурами. В первую очередь стоит отложить посадку бахчевых — арбузов, дынь и кабачков — до стабилизации температурного режима. Эти культуры крайне чувствительны к понижению температуры: их рост останавливается уже при +12…+15 °C, а при более низких значениях возможно загнивание корневой системы.

Если рассада уже переросла на подоконниках, её следует аккуратно перевалить в более просторные индивидуальные ёмкости и временно разместить в теплице, на закрытой веранде или застеклённом балконе до середины июня. Для растений, уже высаженных в открытый грунт, необходима профилактическая обработка антистрессовыми препаратами. Перед каждым ожидаемым похолоданием рекомендуется проводить внекорневые опрыскивания томатов, перцев, баклажанов и огурцов такими средствами, как «Эпин-Экстра» или «Циркон».

В условиях прохладного июня особое внимание необходимо уделить режиму полива. При низких температурах испарение влаги существенно замедляется, поэтому частоту поливов следует сократить, а саму процедуру перенести на утренние часы. Для полива рекомендуется использовать только тёплую воду (не ниже +20 °C), предварительно отстоявшуюся на солнце. Использование холодной воды из колодца или скважины в такую погоду может спровоцировать развитие прикорневых гнилей и привести к гибели растений.

Затяжная прохлада в начале лета представляет собой серьёзное испытание не только для аграриев, но и для владельцев дачных участков, рассчитывающих на урожай для личного потребления. В условиях смещения климатических норм дачникам необходимо проявлять максимальную бдительность и своевременно реагировать на изменения погоды. Рекомендуется регулярно контролировать ночные температуры, поскольку наиболее опасные заморозки и критические понижения приходятся на предутренние часы (с 3:00 до 6:00), когда земля остывает сильнее всего.

Не следует снимать укрывной материал сразу после восхода солнца — необходимо дать воздуху под плёнкой или нетканым материалом прогреться естественным образом, чтобы избежать резкого температурного шока у растений. В период похолодания стоит временно приостановить подкормки. При температуре почвы ниже +10…+12 °C корневая система не способна усваивать питательные вещества, а избыток минеральных солей может привести к химическому ожогу корней.

Для дополнительной защиты растений в теплицах рекомендуется использовать метод «двойной крыши»: внутри основной конструкции натягивается дополнительный слой тонкого спанбонда непосредственно над посадками. Воздушная прослойка между двумя слоями покрытия способна удерживать дополнительно 3−4 градуса тепла, что существенно снижает риск повреждения растений при ночных заморозках.