Грядёт «незабудковый» июнь: к чему готовиться дачникам

По его прогнозам, даже в наиболее благоприятном сценарии температурные показатели июня окажутся на грани климатической нормы или чуть ниже её. Для Москвы это означает, что ночью температура будет колебаться в районе +11,5 °C, а днём едва достигнет +21,7 °C, а в отдельные дни может быть ниже на полградуса. Синоптик сравнил цветовую гамму прогностической карты с оттенками голубых незабудок, что символизирует затяжную прохладу, плотную облачность и риск ночных похолоданий, способных нанести ущерб молодым и неокрепшим растениям. В этой связи эксперт предупредил всех дачников о том, что их ждёт «незабудковый» июнь.
В сложившихся условиях садоводам и огородникам рекомендуется оперативно скорректировать свои планы по высадке и уходу за культурами. В первую очередь стоит отложить посадку бахчевых — арбузов, дынь и кабачков — до стабилизации температурного режима. Эти культуры крайне чувствительны к понижению температуры: их рост останавливается уже при +12…+15 °C, а при более низких значениях возможно загнивание корневой системы.
Если рассада уже переросла на подоконниках, её следует аккуратно перевалить в более просторные индивидуальные ёмкости и временно разместить в теплице, на закрытой веранде или застеклённом балконе до середины июня. Для растений, уже высаженных в открытый грунт, необходима профилактическая обработка антистрессовыми препаратами. Перед каждым ожидаемым похолоданием рекомендуется проводить внекорневые опрыскивания томатов, перцев, баклажанов и огурцов такими средствами, как «Эпин-Экстра» или «Циркон».
В условиях прохладного июня особое внимание необходимо уделить режиму полива. При низких температурах испарение влаги существенно замедляется, поэтому частоту поливов следует сократить, а саму процедуру перенести на утренние часы. Для полива рекомендуется использовать только тёплую воду (не ниже +20 °C), предварительно отстоявшуюся на солнце. Использование холодной воды из колодца или скважины в такую погоду может спровоцировать развитие прикорневых гнилей и привести к гибели растений.
Затяжная прохлада в начале лета представляет собой серьёзное испытание не только для аграриев, но и для владельцев дачных участков, рассчитывающих на урожай для личного потребления. В условиях смещения климатических норм дачникам необходимо проявлять максимальную бдительность и своевременно реагировать на изменения погоды. Рекомендуется регулярно контролировать ночные температуры, поскольку наиболее опасные заморозки и критические понижения приходятся на предутренние часы (с 3:00 до 6:00), когда земля остывает сильнее всего.
Не следует снимать укрывной материал сразу после восхода солнца — необходимо дать воздуху под плёнкой или нетканым материалом прогреться естественным образом, чтобы избежать резкого температурного шока у растений. В период похолодания стоит временно приостановить подкормки. При температуре почвы ниже +10…+12 °C корневая система не способна усваивать питательные вещества, а избыток минеральных солей может привести к химическому ожогу корней.
Для дополнительной защиты растений в теплицах рекомендуется использовать метод «двойной крыши»: внутри основной конструкции натягивается дополнительный слой тонкого спанбонда непосредственно над посадками. Воздушная прослойка между двумя слоями покрытия способна удерживать дополнительно 3−4 градуса тепла, что существенно снижает риск повреждения растений при ночных заморозках.