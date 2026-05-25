Спасенный в Красноярском крае медвежонок набрал 30 килограммов

НИА Красноярск сообщало ранее, что история медвежонка началась в феврале этого года в лесу, где при валке дерева была повреждена берлога. Медведица испугалась и в панике убежала, два детеныша погибли, а один выжил. Его обнаружили и передали в центр «Инстинкт», когда ему было около месяца.