Спасенный в Красноярском крае медвежонок набрал 30 килограммов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре «Инстинкт» продолжают наблюдать за развитием спасенного медвежонка. За время реабилитации он заметно окреп и уже набрал около 30 килограммов.

У подопечного отличный аппетит — он с удовольствием ест кашу и молоко и нередко просит добавку. С каждым днем медвежонок становится более активным и самостоятельным, уверенно осваивает пространство и набирает силы.

Сотрудники центра отмечают, что животному обеспечивают полноценное питание и уход, чтобы он развивался здоровым и соответствовал естественным возрастным показателям. Рядом с ним также находится собака Луна, которая проявляет заботу и сопровождает его во время прогулок.

НИА Красноярск сообщало ранее, что история медвежонка началась в феврале этого года в лесу, где при валке дерева была повреждена берлога. Медведица испугалась и в панике убежала, два детеныша погибли, а один выжил. Его обнаружили и передали в центр «Инстинкт», когда ему было около месяца.

