Пенсионерку из Комсомольска-на-Амуре заставили везти 1 млн рублей в Москву

После безуспешных попыток отправить деньги через банкомат, аферисты убедили женщину лично привезти деньги в Москву.

В Комсомольске-на-Амуре 74-летняя женщина стала жертвой мошенников и потеряла 1 миллион рублей, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, всё началось с звонка на стационарный телефон. Неизвестный сообщил о «перерасчёте пенсии» и попросил назвать код из СМС. После этого женщине стали звонить якобы сотрудники силовых структур.

Под давлением и угрозами пенсионерку убедили, что в её отношении возбуждено уголовное дело о «госизмене», а деньги необходимо срочно перевести на «безопасный счёт».

Женщина сняла 1 миллион рублей и попыталась перевести его через банкоматы, однако затем мошенники изменили схему. Они настояли, чтобы она лично привезла деньги в Москву и передала их курьеру. Билеты ей при этом оплатили сами злоумышленники.

В столице женщина передала всю сумму неизвестному человеку, после чего вернулась домой за свой счёт. Лишь по возвращении в Комсомольск-на-Амуре она поняла, что стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция устанавливает причастных к преступлению.