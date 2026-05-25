В Красноярском крае открыли горячую линию для пострадавших от пожаров и паводков

Прокуратура Красноярского края запустила горячую линию для жителей, пострадавших от пожаров, паводков и других чрезвычайных ситуаций. Специалисты принимают сообщения о нарушении прав граждан, проблемах с получением компенсационных выплат, жилья, восстановлением документов и других вопросах, связанных с последствиями стихийных бедствий. Обратится за помощью можно до 30 сентября по телефону: 8 (391) 222−47−13. Звонки принимаются: с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00 и в пятницу — с 09:00 до 16:45 с перерывом — с 13:00 до 13:45. В ведомстве отмечают, что все поступившие обращения будут рассмотрены в установленном порядке. Напомним, что в сосновоборском садоводстве «Ветеран» затопило 75 участков.