«Ледник Судного дня» ускоренно разрушается: ученые предупредили о риске мирового потопа

Разрушение «Ледника Судного дня» в Антарктиде может привести к масштабному повышению уровня мирового океана. Об этом заявил климатолог Андрей Киселев в интервью 360.ru.
«Происходит потепление, в том числе и в Антарктиде. Как следствие, лед подвергается таянию, что тянет за собой иные последствия. От этого факта никуда не уйдешь», — сказал ученый.
Киселев подчеркнул, что даже повышение уровня моря на один метр представляет серьезную угрозу. Климатолог Екатерина Пестрякова уточнила, что в зоне потенциального риска могут оказаться Санкт-Петербург, районы Западной Сибири и побережье Балтийского моря.
Ранее KP.RU сообщал, что с 2000 года «Ледник Судного дня» лишился тысячи миллиардов тонн льда и стал двигаться в два раза быстрее. Скорость сползания возросла до 2 километров в год. У ледника хотят построить стену за 80 млрд долларов, которая будет спасать от всемирного потопа.