«Ледник Судного дня» ускоренно разрушается: ученые предупредили о риске мирового потопа

Ранее KP.RU сообщал, что с 2000 года «Ледник Судного дня» лишился тысячи миллиардов тонн льда и стал двигаться в два раза быстрее. Скорость сползания возросла до 2 километров в год. У ледника хотят построить стену за 80 млрд долларов, которая будет спасать от всемирного потопа.