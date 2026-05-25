Поражает мозг: врач раскрыла, как защититься от смертельной лихорадки в РФ

Лихорадка Западного Нила больше не экзотика для России. Вирус, пришедший из Африки, уверенно чувствует себя в наших широтах и с каждым годом распространяется всё дальше на север.
Комары — обычные, привычные всем кровососы, которые появляются с первым теплом и исчезают только с заморозками, — переносят это заболевание. И пока одни люди даже не замечают, что переболели, другие могут столкнуться с тяжёлыми осложнениями, включая поражение мозга и даже смерть. Как распознать опасность и защитить себя?
Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru назвала главные симптомы заболевания и объяснила, почему расслабляться не стоит ни жителям южных регионов, ни тем, кто живёт в средней полосе.
От Африки до Подмосковья: как вирус распространяется по стране.
Роспотребнадзор ранее предупредил россиян об опасности заражения лихорадкой Западного Нила через укусы комаров. Ведомство отметило, что вирус регистрируется в России с 1999 года и чаще всего встречается в южных регионах.
Инфекция не передается от человека к человеку, поэтому единственный способ заразиться — контакт с переносчиком. И переносчики эти — рядом.
«Лихорадка Западного Нила пришла к нам из Африки, но она уже давно в России. В основном раньше она была в жарких регионах: в Волгоградской области, Краснодарском крае, а сейчас распространилась севернее. Случаи заражения лихорадкой зафиксированы в 38 регионах страны. Возбудитель этого заболевания — вирус, который передается через укусы комаров. Комары обычные, те, которые у нас есть повсеместно и активны с конца весны до начала заморозков», — пояснила врач.
38 регионов — это не просто цифра. Это значит, что вирус уже вышел за пределы традиционно жарких зон и добрался до областей, где раньше о нём только слышали. Изменение климата, тёплые зимы и ранняя весна создают идеальные условия для размножения комаров и распространения инфекции. А значит, риск заражения есть практически везде — от Астрахани до Твери.
Болезнь-невидимка: почему большинство даже не замечает симптомов.
Одна из главных опасностей лихорадки Западного Нила в том, что её можно просто не заметить. Организм справляется сам, а человек даже не узнает, что переболел. Но это не повод для самоуспокоения.
Надежда Чернышова отметила, что в 80% случаев заболевание протекает бессимптомно, а около 10% населения имеет иммунитет, поскольку когда-то уже переболели и, вероятно, не заметили этого. То есть девять из десяти человек, столкнувшихся с вирусом, даже не обратятся к врачу. Организм сам подавит инфекцию, и всё закончится лёгким недомоганием, которое можно списать на усталость или простуду.
«Чаще всего дело ограничивается высокой температурой, которая проходит в течение 1−2−3 недель. Также наблюдаются боли в мышцах и суставах, головные боли. Возможны высыпания на коже, могут воспаляться лимфоузлы», — добавила специалист.
Но есть и те, кому повезёт меньше. Те, у кого иммунитет ослаблен, могут столкнуться с тяжёлой формой болезни. И вот тут начинается самое страшное.
Группа риска: кому болезнь грозит смертельной опасностью.
Лихорадка Западного Нила, которая передается при укусе комаров в РФ, особенно опасна для некоторых категорий людей, предупредила Надежда Чернышова. Речь идёт о тех, чей организм не может дать вирусу полноценный отпор.
«Обычно эта лихорадка протекает бессимптомно или как обычная простуда. Но в редких случаях она может вызвать поражение мозга, менингоэнцефалит, даже не исключается летальный исход. Такие случаи могут быть у людей с ослабленным иммунитетом, то есть у пожилых, у тех, кто перенес химиотерапию или недавно переболел, был прооперирован. Но чаще всего для этой лихорадки характерны умеренные проявления», — пояснила врач.
Летальный исход — это не страшилка и не преувеличение. Вирус действительно способен проникать через гематоэнцефалический барьер и вызывать воспаление мозговых оболочек. И если у молодого и здорового человека организм, как правило, справляется, то пожилые люди или пациенты после тяжёлых операций оказываются в зоне особого риска. Для них укус обычного комара может стать роковым.
Пока, к сожалению, ни вакцины, ни специфического лечения от этой болезни не существует. Врачи могут лишь облегчать симптомы и поддерживать организм, но уничтожить сам вирус лекарствами пока невозможно. Поэтому главное оружие в борьбе с лихорадкой Западного Нила — это профилактика.
Защита без лекарств: как уберечь себя и близких.
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как защититься от лихорадки Западного Нила. Меры просты, но требуют дисциплины. Особенно в сезон активности насекомых — с мая по октябрь.
От человека к человеку вирус не передается, поэтому массовых эпидемий не бывает. Но появление очагов возможно: если на даче или в доме заведутся комары, они могут перекусать всех членов семьи по очереди.
«Вакцины пока нет. Специфического лечения тоже нет. В основном защита сводится к мерам профилактики. Нужно устанавливать сетки на окна, намазываться или опрыскиваться специальными средствами перед выходом на улицу. Если живете на даче, то не нужно оставлять открытыми бочки с дождевой водой, или корыта, пруды, поскольку это прекрасное место для размножения комаров», — отметила специалист.
Простые правила, которые спасают жизнь. Москитные сетки на окнах — это не только комфорт, но и барьер. Репелленты — не прихоть, а необходимость, особенно для людей из группы риска. А чистый участок без застоявшейся воды — это не только эстетика, но и безопасность. Комарам нужна влага для размножения. Лишите их этого — и их станет меньше.
Болезнь рядом, но паниковать не стоит.
Лихорадка Западного Нила — не новая инфекция, но в последние годы она распространяется всё шире. Вирус уже зафиксирован в 38 регионах России, и эта цифра будет расти. Комары активны с весны до осени, и избежать их укусов полностью невозможно. Но это не значит, что нужно бояться выходить из дома.
Главная рекомендация проста: если вы или ваши близкие входят в группу риска (пожилые, после операций, химиотерапии), защищайтесь особенно тщательно. Сетки на окнах, репелленты, отсутствие стоячей воды на участке — эти меры снизят вероятность укуса почти до нуля.
Вакцины пока нет, специфического лечения — тоже. Но это не повод для паники. Это повод быть внимательными к себе и к своему здоровью. Потому что лучшая защита от болезни — это профилактика. И в случае с лихорадкой Западного Нила она работает безотказно.