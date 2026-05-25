В Минусинске риелторы и чиновница получили 5,5 лет за хищение квартир сирот

В Минусинске осуждены риелторы, которые вместе со служащей жилищного отдела МКУ «Управление городского хозяйства» превратили квартиры детей-сирот и социально незащищённых граждан в свой бизнес. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Схема действовала с 2020 по 2023 год. Один сообщник передавал информацию о квартирах, другой подбирал «решения». Людей, оказавшихся в трудной ситуации, убеждали обменять благоустроенное жильё на неблагоустроенное, обещая помощь с долгами и документами. В реальности «улучшение» касалось только карманов организаторов.
В 2022 году, используя служебную информацию и обман, они убедили сироту с инвалидностью согласиться на сделку, которая лишила его нормального жилья. Всего пострадали 9 граждан, ущерб — 6,8 миллиона рублей.
Подсудимые вину не признали, заявляя, что действовали в интересах доверителей. Однако суд признал их виновными в кражах (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Каждому назначено 5,5 лет колонии общего режима. Их сообщница заключила досудебное соглашение и уже отбыла срок.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске осудят бизнесмена, который взял у друга 20 млн и не вернул.