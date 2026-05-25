В Хабаровске мужчина собрал коноплю на берегу Амура и стал фигурантом дела

Возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.

В Хабаровске сотрудники патрульно-постовой службы задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, — сообщает hab.aif.ru.

По данным полиции, мужчину остановили во время патрулирования на улице Депутатской в Кировском районе. При нём обнаружили два свёртка с растительной массой.

Экспертиза показала, что изъятое является частями растения конопли общей массой 64 грамма.

Сам задержанный пояснил, что на левом берегу Амура в районе Пензенской протоки он якобы обнаружил дикорастущие кусты конопли, собрал их и высушил для последующего личного употребления.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (“Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества”)», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.