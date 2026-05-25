На Западе узнали о гневе Си Цзиньпина на встрече с Трампом: что разозлило лидера КНР

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин резко осудил курс Японии на ремилитаризацию. Об этом пишет The Financial Times.
«Си стал говорить громче и проявлять возмущение при обсуждении Японии, чем удивил американских чиновников, поскольку эта тема не поднималась в переговорах с их китайскими коллегами до саммита. По словам нескольких человек, словесная атака Си стала самой напряженной частью двухдневного саммита лидеров», — говорится в материале.
По данным издания, критика китайским руководителем премьера Японии Сигэру Исибы стала неожиданностью для американских переговорщиков. Япония, приняв в прошлом году военный бюджет в размере почти 785 млрд долларов, объяснила этот шаг эскалацией китайской военной угрозы для Тайваня.
Издание сообщает, что американские чиновники не предполагали, что Си Цзиньпин затронет этот вопрос во время переговоров. Тема отсутствовала в программе встречи лидеров.
Авторы публикации назвали «словесный выпад» председателя КНР самым напряженным моментом двухдневного саммита.
Отвечая на высказывание Си Цзиньпина, Трамп заявил, что Токио вынужден усилить свою позицию в сфере безопасности на фоне растущей угрозы со стороны КНДР.
Трамп посетил Пекин с официальным визитом с 13 по 15 мая 2026 года. Это был второй его выезд в КНР на посту президента США.
В первый день визита Трамп посетил резиденцию Чжуннаньхай по приглашению Си Цзиньпина. Прогуливаясь по саду, глава Белого дома заинтересовался китайскими розами, и председатель КНР пообещал прислать ему саженцы.
Американский глава сообщил о заключении «фантастических торговых сделок» за минувшие два дня. Среди ключевых договоренностей — планируемый заказ Китая на 200 самолетов от Boeing. Также стороны планируют создать протокол, гарантирующий, что мощные модели ИИ не попадут в руки негосударственных субъектов, и обсудить ограничения в сфере применения нейросетей.
На торжественном банкете президент Трамп предложил Си Цзиньпину приехать в Вашингтон 24 сентября. При этом информация о том, согласился ли китайский лидер, пока отсутствует.
Политический обозреватель Уго Дионисио отметил, что визит президента США в Китай свидетельствует об усилении роли России на мировой арене.