Таганрог занял первое место в рейтинге цен на мясо по Ростовской области

По данным Ростовстата на 18 мая, стоимость одних и тех же видов мяса в разных городах региона может отличаться на десятки и даже сотни рублей. Средняя цена говядины по области — 704,6 рубля за килограмм. Наименьшая стоимость зафиксирована в Сальске (651,98 рубля), далее следуют Волгодонск (665,99 рубля), Шахты (693,54 рубля) и Миллерово (697,53 рубля). В Ростове‑на‑Дону цена незначительно превышает среднеобластную и составляет 704,84 рубля. Максимальная цена отмечена в Таганроге — почти 750 рублей за килограмм (разница с Сальском — около 100 рублей).Средняя стоимость свинины по региону — 423,02 рубля за килограмм. Наиболее низкая цена — в Ростове‑на‑Дону (400,18 рубля). Самая высокая — в Шахтах (451,01 рубля). В Таганроге средняя цена составляет 445,22 рубля, в Волгодонске — 425,77 рубля, в Миллерово — 432,75 рубля, в Сальске — 436,10 рубля. Средняя цена курицы по области — 217,52 рубля за килограмм. Минимальная стоимость зафиксирована в Миллерово (204,09 рубля), на втором месте — Шахты (205,39 рубля). В Сальске цена составляет около 213 рублей, в Ростове — 217,43 рубля. Наибольшая стоимость отмечена в Волгодонске и Таганроге — 226 рублей за килограмм.