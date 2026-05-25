«Вегас» одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с «Колорадо»

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. «Вегас» дома со счетом 5:3 обыграл «Колорадо» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Марк Стоун (21-я минута), Вильям Карлссон (25), Киган Колесар (33), Томаш Гертл (49), Бретт Хауден (60). У «Колорадо» отличились Габриэль Ландескуг (4), Назем Кадри (8), Джек Друри (14).
Российские нападающие «Вегаса» Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями. Очков в матче также не набрал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.
«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертая игра противостояния состоится в ночь на 27 мая по московскому времени на домашней арене «Вегаса».
По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Тихоокеанского дивизиона. В первом раунде команда обыграла «Юту» (4−2 в серии), а затем одолела «Анахайм» (4−2). «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата, в первом раунде клуб выиграл у «Лос-Анджелеса» (4−0 в серии), а далее оказался сильнее «Миннесоты» (4−1).
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.