Самолет главы Минобороны Британии потерял сигнал GPS у границы РФ

Правительственный самолет, в котором находился министр обороны Великобритании Джон Хили, начал сталкиваться с радиопомехами, когда пролетал недалеко от российской границы. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили журналисты газеты Times, ссылаясь на военный источник.
Высокопоставленный британский чиновник посещал солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии. По информации издания, на борту пропала GPS-навигация на весь полет, который длился около трех часов. Пилотам пришлось задействовать инерциальные системы навигации, чтобы продолжить полет в Британию.
Вместе с министром на борту находились его советники, генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times. Командиры воздушного корабля попытались перезагрузить оборудование, чтобы восстановить спутниковый сигнал, но сделать это было невозможно, говорится в материале.
В прошлом году самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту вынужденно приземлился в Болгарии 31 августа. Уточняется, что факт приземления расценивается как «вмешательство России». Авторы материала заявляют, что система GPS перестала работать на всей территории авиагавани, поэтому пилотам пришлось приземляться вручную с помощью аналоговых карт.
Помимо этого, Эстония обвинила Санкт-Петербург в создании помех для самолетов. По словам представителей эстонских властей, помехи значительно влияют на системы GPS-навигации, вследствие чего страдает гражданская авиация.